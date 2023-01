Fortuna Sittard legt Feyenoord over knie bij debuut trainer Torny

Het debuut van Jessica Torny als trainer van de Feyenoord-vrouwen is op een fikse teleurstelling uitgelopen. Fortuna Sittard had in Rotterdam weinig moeite met Feyenoord en won met 4-0.

Fortuna, dat dit seizoen debuteert in de eredivisie voor vrouwen, blijft daarmee 'the best of the rest'. Fortuna staat derde op acht punten van FC Twente en Ajax, Feyenoord is zesde.