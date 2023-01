Koploper Feyenoord blijft bij FC Twente steken op 1-1 in boeiend voetbalgevecht

Koploper Feyenoord is er niet in geslaagd om FC Twente zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen aan te smeren. In Enschede werd het in een boeiend voetbalgevecht 1-1, waardoor het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst zes punten blijft.

Op bezoek bij de minst gepasseerde defensie van de eredivisie koos trainer Arne Slot in de punt van de aanval dit keer voor Santiago Giménez in plaats van Danilo. Daarnaast kreeg Alireza Jahanbakhsh de voorkeur boven Igor Paixão.

Giménez maakte zijn uitverkiezing waar door zich vooral in de eerste helft meerdere keren te onderscheiden. Bij een van die momenten, na een halfuur, was hij daadwerkelijk trefzeker door op aangeven van Sebastian Szymanski raak te koppen.