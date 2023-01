Hockeyers rechten rug tegen Australië en sluiten WK af met brons

De Nederlandse hockeyers zijn bij het WK in India als derde geëindigd. In de wedstrijd om het brons was Oranje met 3-1 te sterk voor Australië.

Op de vorige twee WK's haalde Nederland de finale, maar het brons zal toch gevierd worden. Na de Spelen van 2021, waar Nederland in de kwartfinales na shoot-outs verloor van Australië, kwam er met Jeroen Delmee een nieuwe coach en werd de ploeg danig verjongd.

Dat jonge team werd in de halve finales maar net gestuit door titelverdediger België, dat de shoot-outs beter nam, en liet ook tegen Australië (nummer één van de wereld) zien dat het weer kan meestrijden om de prijzen.