Deze zelfstandigen zien hun kansen schoon in de krappe arbeidsmarkt

Werknemers stoppen vaker met hun baan en beginnen als zzp'er. Zo'n 60.000 waren het er in het derde kwartaal van 2022, een record. Velen willen minder verantwoordelijkheid en meer vrijheid. Toegegeven, haar voornemen nooit meer in de weekenden te werken, sneuvelde al na een paar dagen. "Ik had nog geen klus voor de week erna", zegt Barbara Meenks (55). "Dan zeg je toch ja als zo'n bemiddelingsbureau je vraagt." Toch is ze tevreden. Sinds een maand werkt zij als zelfstandige in de ouderen- en kraamzorg, waar ze 37 jaar in vaste dienst was. "Ik wilde mijn eigen agenda beheren", zegt zij. ''Ik was altijd moe, sliep slecht. Dan kwam ik op mijn werk en was er weer een zieke collega. De werkdruk was hoog." Ze ging niet over een nacht ijs. "Ik heb mij goed ingelezen, alles uitgepluisd over het zzp-schap."

In de afgelopen 2 jaar is het totaal aantal ZZP'ers met 14 procent gestegen. - NOS

Rianne Vroegindeweij (25) vindt het geld dat zij verdient als freelance onderwijzer een groot voordeel in vergelijking met de fulltime baan die ze eerst had. Ze hoeft daardoor minder vaak te werken en houdt zo meer tijd over voor haar studie. Ze vindt het geen probleem om roostergaten te vullen. "De tekorten in het onderwijs zijn groot, ik draag een steentje bij. Het is ook leerzaam: ik zie veel verschillende scholen en kinderen. Dan moet je soms best uit je comfortzone." 'Verademing' Beiden ervaren het als positief dat ze als zzp'er minder verantwoordelijkheid dragen. "Ik ben perfectionistisch", zegt Vroegindeweij. "Wil altijd kwaliteit leveren. Als ik het nu druk heb op mijn studie, werk ik even wat minder. In dienst zou dat niet kunnen." Meenks vindt het een verademing. "Ik doe mijn ding, en trek na een dienst de deur achter mij dicht. Dat is zo'n wereld van verschil met eerst. Dan kreeg ik continu extra taken of werd ik gestoord op mijn vrije dag." Scholen bellen Opdrachten binnenhalen doet Meenks via een bemiddelingsbureau. "Dat kan een voordeel zijn, maar het nadeel zijn de kosten. Ik verdien minder doordat zij een deel krijgen. Mijn tarief bepaal ik zelf." Vroegindeweij doet haar acquisitie zelf. "Dat scheelt qua inkomsten: al het geld gaat naar mij, en niet naar een tussenpartij. Ik vind het ook leuk, op die manier bezig zijn. Dat past bij het ondernemer zijn."

Het kabinet werkt aan de invulling van een pakket maatregelen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Minister Van Gennip wil duidelijker regels over wanneer iemand zzp'er is. Ook wordt er sterker ingezet op de handhaving. Een van de maatregelen gaat over 'inbedding': als werk in een organisatie door werknemers wordt gedaan, mag dat straks in datzelfde bedrijf niet meer door een zzp'er gebeuren. De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd zodat zzp'en financieel minder aantrekkelijk wordt.