Britse premier ontslaat partijvoorzitter na onderzoek naar belastingzaak

De Britse premier Sunak heeft voorzitter Zahawi van de Conservatieve Partij ontslagen. Sunak concludeert na een onafhankelijk onderzoek dat Zahawi zich schuldig heeft gemaakt aan een grove schending van de ministeriële code. Zahawi lag al enige tijd onder vuur vanwege een belastingzaak in zijn periode als minister van Financiën.

De van oorsprong Iraaks-Koerdische Zahawi is een van de oprichters van YouGov, een van de belangrijkste peilingbureaus van Groot-Brittannië. Zijn vermogen wordt geschat op zo'n 100 miljoen pond. Onlangs gaf hij toe dat hij in de tijd dat hij minister van Financiën was, van juli tot september vorig jaar, een boete moest betalen aan de belastingdienst vanwege een onbetaalde belastingaanslag.

'Onbedoelde fout'

Zahawi zei dat er een "roekeloze, maar onbedoelde" fout was gemaakt in de bedrijfsstructuur van YouGov, waardoor er iets was misgegaan in de belastingbetaling. Volgens de BBC moest hij inclusief boete zo'n 5 miljoen pond betalen. Nu moet hij dus het veld ruimen na de bevindingen van de onafhankelijk ethisch adviseur van de Britse regering. Die verwijt Zahawi dat hij toenmalig premier Truss en haar opvolger Sunak niet op de hoogte had gesteld van het onderzoek van de belastingdienst naar hem en van de boete die hij moest betalen.

Premier Sunak kwam onder vuur te liggen in het parlement vanwege de afhandeling van de zaak. De oppositie vond dat hij Zahawi al voor het instellen van het onderzoek had moeten ontslaan.

Zahawi was sinds oktober vorig jaar voorzitter van de Conservatieve Partij. In coronatijd was hij verantwoordelijk voor het landelijke vaccinatieprogramma. Daarna was hij nog minister van Onderwijs en dus ook kort minister van Financiën.