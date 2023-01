Dressuuramazone Van Liere succesvol met Hermès, een 'hoogbegaafde clown'

Hij is erg knap, heel grappig, vreselijk slim en wil graag wat langer doorgaan als een training hem te rustig is geweest. Ja, geen slecht woord over Hermès. Niet uit de mond van Dinja van Liere in ieder geval, de dressuuramazone die de hengst berijdt. Inderdaad: Hermès is een paard. Een heel talentvol paard bovendien. Maar dat laatste geldt ook voor de 32-jarige Van Liere, die bij Jumping Amsterdam vrijdag de Grand Prix op haar naam schreef en zaterdag ook de beste was in de wereldbekerwedstrijd in Amsterdam. Kattenkwaad Vorig jaar deed ze van zich spreken door bij de WK in het Deense Herning twee keer brons te veroveren en eind december in Mechelen haar eerste wereldbekerwedstrijd te winnen.

Successen die ze zonder uitzondering boekte op de rug van Hermés, het prijspaard waar ze ook buiten de wedstrijdarena veel plezier aan beleeft. "Hij is knap, maar het is vooral een clown. Hij is echt heel grappig. Vindt-ie ook van zichzelf. Hij vindt het heel erg leuk om kattenkwaad uit te halen en lol te maken. Dat typeert hem echt. Hij is anders dan andere paarden. Echt een persoonlijkheid."

Dinja van Liere is met Hermès kampioen geworden tijdens het Nederlands kampioenschap dressuur - ANP

Slim is Hermès ook, heeft Van Liere gemerkt. Hoogbegaafd wellicht zelfs. "Hij is vreselijk slim. Ik moet goed bij de les blijven om hem de baas te kunnen. Samen met mijn trainster Rieky Young moet ik altijd weer nieuwe dingen verzinnen, want hij is snel op dingen uitgekeken. Hij vindt snel dingen saai, omdat-ie het dan al snapt." Wederzijdse liefde Van Liere berijdt de 11-jarige hengst al sinds diens derde en geeft volmondig toe van de edele viervoeter te houden. "Ja, heel erg. Tuurlijk. Ik ken 'm al zo lang. Ik ken 'm door en door en we zijn zo op elkaar ingespeeld. Ja, tuurlijk hou ik heel erg veel van 'm." En de liefde is wederzijds. "Ja, dat denk ik wel. Hij vindt veel mensen leuk, maar heeft wel heel erg goed in de gaten met wie hij te maken heeft. Als er nieuwe mensen komen, gaat-ie altijd nog iets meer uitproberen, nog ietsje meer grappen uithalen. Maar hij weet heel erg goed wie ik ben. Als-ie op mij staat te wachten, kijkt hij echt naar mij en weet: o ja, mijn vrouwtje is er weer."

Die twee-eenheid zou over anderhalf jaar bij de Olympische Spelen in Parijs weleens een serieuze gooi naar het podium kunnen gaan doen. In Tokio werd die kans het duo ontnomen. Hermès stond bij de internationale paardensportfederatie FEI ingeschreven als Duits paard en mocht volgens de reglementen niet namens Nederland meedoen. Een administratieve fout en gemaakt bij de FEI, maar die weigerde de blunder te herstellen. "Ik hoop dat hij fit blijft en dat we samen door kunnen trainen en dat we dan natuurlijk in Parijs ook medailles kunnen halen", sprak Van Liere vorig jaar na haar internationale doorbraak bij de WK. "Ik heb nu de smaak te pakken." Enthousiast Aan Hèrmes zal het niet liggen. Die geniet net zo zeer van de dressuur als de amazone, die weerspreekt dat paarden helemaal geen boodschap hebben aan hun sport. "Dat zeggen vooral mensen die geen verstand van paarden hebben, denk ik. De paarden worden allemaal over één kam geschoren." "Tuurlijk zijn er paarden die liever in de wei staan en die helemaal geen zin hebben om dressuurproefjes te doen. Zeker, die staan dan ook in de wei. En met die paarden oefenen we dus ook niet."

Hermès is echter uit een heel ander hout gesneden. "Ik denk dat Hermès er heel erg verdrietig van wordt als hij nooit meer de ring in mag en nooit meer mag werken. Hij vindt het juist heel erg leuk om dit samen met mij te doen. Dat merk ik aan 'm, omdat hij iedere dag weer enthousiast is als ik erop ga zitten." Het wil weleens voorkomen dat Van Liere een rustige training inlast. "Als ik dan klaar ben met rijden en de baan uit wil, gaat hij gewoon voor de uitgang stilstaan. Zo van: hallo, we zijn nog helemaal niet klaar, ik wil nog niet terug naar huis, ik wil nog even verder. Aan dat soort dingetjes merk je wel dat hij het heel erg leuk vindt."