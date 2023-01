LIVE Australian Open: Tsitsipas verliest na tiebreak ook tweede set van Djokovic

Wint Novak Djokovic voor de tiende keer de Australian Open en daarmee zijn 22ste grandslamtitel, waarmee hij recordhouder Rafael Nadal evenaart? Of kan Stefanos Tsitsipas een eerste grandslamtoernooi op zijn palmares bijschrijven? In dit artikel houden we je op de hoogte van de finale in Melbourne.

Na een vrij eenzijdige eerste set die met 6-3 naar Djokovic ging, ontspon zich een spannende en gelijk opgaande tweede set die na een tiebreak toch weer een prooi voor de Serviër was. Hij won de tiebreak met 7-4.

Tsitsipas serveerde in de tweede set beter en durfde meer aan te vallen dan in de eerste set. Hij maakte daardoor ook makkelijker punten op de opslag van de negenvoudig winnaar van het toernooi in Melbourne.

Bij 5-4 in de tweede set was er een eerste breakkans voor de Griek. Het was meteen een setpunt, maar Djokovic wist setverlies te voorkomen. Door een aantal foutjes in de tiebreak, moest Tsitsipas dus ook set twee afstaan.