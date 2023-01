Djokovic wint Australian Open en evenaart record Nadal met 22 grandslamtitels

De overwinning riep veel emoties op bij Djokovic. Niet alleen vanwege het record en het feit dat hij weer de nummer één op de wereldranglijst is, maar ook omdat hij vorig jaar het toernooi moest missen omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Dat maakte de zege "zeer emotioneel" zo vertelde hij na afloop.

Novak Djokovic heeft voor de tiende keer in zijn carrière de Australian Open gewonnen. In de finale was de 35-jarige Djokovic in drie sets te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas: 6-3, 7-6 (4) en 7-6 (5).

Ondanks dat hij de wedstrijd in drie sets wist te winnen, kreeg de Servische veelwinnaar de winst absoluut niet cadeau. Na een snelle eerste set, waarin Tsitsipas te weinig bracht om Djokovic in de problemen te brengen, ontstond er een spannende wedstrijd.

Na een vrij eenzijdige eerste set die met 6-3 naar Djokovic ging, serveerde Tsitsipas vanaf de tweede set beter en durfde meer aan te vallen dan in de eerste set. Hij maakte daardoor ook makkelijker punten op de opslag van Djokovic.

Bij 5-4 in de tweede set was er een eerste breakkans voor de Griek. Het was meteen een setpunt, maar Djokovic wist setverlies te voorkomen. Door een aantal foutjes in de tiebreak, moest Tsitsipas uiteindelijk ook set twee afstaan.

In de derde set begon Tsitsipas veelbelovend door de service van Djokovic te breken. Het was zijn eerste van de wedstrijd. Maar in de tweede game pakte Djokovic die meteen weer terug. Daarna ging het gelijk op.

In de beslissende tiebreak maakte Tsitsipas net als in set twee teveel fouten om deze naar zich toe te trekken, ook al werkte hij nog wel twee matchpoints weg.