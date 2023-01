Waarom Nederland nog steeds een prima plek is voor bedrijven om zich te vestigen

Hoe aantrekkelijk is Nederland nog om je bedrijf te vestigen? Steeds minder, zeggen veel bedrijven. Komende donderdag praat het kabinet met grote bedrijven over hun zorgen. Maar ondertussen is een groep buitenlandse bedrijven juist heel tevreden: ze komen naar Nederland en vestigden hier zelfs hun Europese hoofdkantoor.

"Het vestigingsklimaat in Nederland is in vrije val"

"We dachten meteen aan Nederland toen we over uitbreiding naar Europa dachten", zegt Trieu My Van van de Amerikaanse multinational Nanostring. Het bedrijf maakt zeer specialistische medische apparatuur. Het bedrijf groeit snel en is al in meerdere Europese landen actief. Het Europese hoofdkantoor van het bedrijf opende een jaar geleden in Amsterdam. Maar waarom Nederland?

"De verbindingen de infrastructuur in Nederland zijn goed", zegt My Van. "Daarnaast is Amsterdam een prachtige stad en willen we hier regelmatig collega's en bezoekers ontvangen. Ook voor hen was Amsterdam erg aantrekkelijk."

Europa heeft meer mooie steden, zoals Berlijn, Parijs of Londen, maar Amsterdam heeft duidelijk voordelen, zegt My Van. "Nederland wordt niet getroffen door Brexit, dat was voor ons erg belangrijk." Daarnaast wilde het bedrijf ook neerstrijken in een stad die wordt omgeven door goede universiteiten, researchinstituten en ziekenhuizen. "En dat vinden we hier allemaal in Amsterdam."