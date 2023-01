Unnerstall als basis van hechte Twentse defensie: 'Ricky eerste verdediger, ik laatste'

Voor wie in Enschede nog stiekem van de landstitel droomt, is het thuisduel met Feyenoord cruciaal. FC Twente moet winnen om te voorkomen dat de koploper uitloopt naar een voorsprong van negen punten.

De laatste keer dat FC Twente verloor, is alweer even geleden. Op 9 oktober. De tegenstander toen? Ja, Feyenoord. Twente speelde een helft lang met tien man. Vaclav Cerny kreeg vlak voor rust rood, toen Feyenoord net 1-0 had gemaakt. Sindsdien kreeg Twente slechts vier competitiegoals tegen, in negen wedstrijden. Met een opvallende statistiek als resultaat.

'11 of 21 tegengoals maakt niet uit'

In de tien grootste competities van Europa kreeg alleen FC Barcelona minder tegendoelpunten dit seizoen. Elf om zes. Achterin zit het dus wel goed bij de Tukkers. Niet in de laatste plaats door doelman Lars Unnerstall. Is de Twente-keeper daar eigenlijk mee bezig? "Als we winnen helemaal niet."

"Tuurlijk is het lekker voor een keeper als je weinig tegengoals krijgt. Maar of we nou 11 tegengoals krijgen of 21, als we maar de punten halen." Unnerstall gelooft het wel.