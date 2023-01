Mayrhofer met eerste profzege verrassende winnaar van Great Ocean Road Race

Marius Mayrhofer heeft verrassend de Cadel Evans Great Ocean Road Race op zijn naam geschreven. De Duitser van DSM won na de sprint van een uitgedund peloton en boekte zo zijn eerste profzege.

De Fransman Hugo Page werd tweede, de Australische toppers Michael Matthews en Caleb Ewan moesten genoegen nemen met een vierde en zesde plaats. De sprint was ongeorganiseerd zonder de welbekende 'treintjes'. De 22-jarige Mayrhofer plaatse net voor de meet een versnelling die de anderen te machtig was.

De Great Ocean Race is een eendaagse World Tour-koers met start en finish in het Australische Geelong en is vernoemd naar oud-Tourwinnaar Cadel Evans.

Van der Hoorn gehuldigd

De Nederlander Taco van der Hoorn kleurde de eerste uren van de koers met een solo. Zijn vlucht strandde op 40 kilometer van de streep, maar de Rotterdammer van Intermarché werd na afloop wel gehuldigd als winnaar van de tussensprints en het bergklassement.