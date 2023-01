Israëlische premier na spoedzitting veiligheidskabinet: daders aanslagen harder straffen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een aantal maatregelen aangekondigd als reactie op de twee aanslagen in Jeruzalem in twee dagen tijd. Dat deed hij na de spoedzitting van het Israëlische veiligheidskabinet dat gisteravond bijeen kwam.

Netanyahu zei "krachtige, snelle en nauwkeurige maatregelen" te nemen. Zo heeft hij gezegd dat Israël de daders en de mensen om hen heen harder wil straffen onder meer door hun huizen te slopen.

Burgers bewapenen

Ook wil Netanyahu meer burgers bewapenen. Daar is een wetswijziging voor nodig om het makkelijker te maken om bepaalde mensen een wapenvergunning te geven. "Die wetswijziging wil Netanyahu versneld doorvoeren", zei correspondent Nasrah Habiballah in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Eerder riep Netanyahu op tot kalmte en drong er bij de burgers op aan om veiligheidstroepen hun taken te laten uitvoeren. "Ik roep nogmaals alle Israëli's op: neem de wet niet in handen", zei hij.

Aanleiding voor de spoedzitting van gisteravond is de aanslag bij een synagoge vrijdagavond door een Palestijn waarbij zeven mensen omkwamen. En gisteren was er opnieuw een aanslag in Jeruzalem: een 13-jarige Palestijnse jongen schoot twee Israëliërs neer, een vader en een zoon. Ze raakten volgens Israëlische media zwaargewond.

De aanslag van vrijdag op de synagoge is waarschijnlijk gepleegd door iemand die alleen handelde. 42 jonge mannen uit de omgeving van die dader zijn opgepakt en ondervraagd. "Hamas zou die aanslag hebben opgeëist maar tot nu toe lijkt niets erop te wijzen dat dat ook daadwerkelijk klopt", zegt correspondent Habiballah.

Over de 13-jarige jongen die twee mensen neerschoot is nog weinig bekend.

'Elke dode olie op het vuur'

Gisteren werd bekend dat de aanwezigheid van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever verder wordt opgeschroefd. En ook in Israël is de politie-inzet opgeschaald. "Agenten is daarom gevraagd om diensten van 12 uur te draaien", zegt Habiballah. "Er wordt constant rekening gehouden met mogelijk meer geweld en verdere escalatie."

De spanningen lopen al maanden steeds verder op, zeker sinds donderdag toen negen Palestijnen omkwamen bij een actie van het Israëlische leger in Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Daarna werden vanuit de Gazastrook raketten afgevuurd op Israël en voerde Israël op zijn beurt luchtaanvallen uit op Palestijnse doelen. Habiballah: "Elke dode is weer olie op het vuur."