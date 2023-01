Agent honderden meters meegesleurd door auto na aanhouding

In Zaandam is gisteravond een politieagent honderden meters meegesleurd door een auto. De politie zegt dat de bestuurder in eerste instantie werd aangehouden vanwege identiteitsfraude. De verdachte stapte daarna snel in zijn auto en reed weg terwijl de agent hem nog met beide handen vast had.

Vervolgens is de agent meer dan 300 meter meegesleurd met een snelheid van 70 kilometer per uur. Hij werd door de verdachte intussen meerdere malen in het gezicht geslagen.

De agent is uiteindelijk losgekomen en heeft blauwe plekken, schaafwonden en een kapot uniform aan het incident overgehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging doodslag. Hij is doorgereden en nog niet opgepakt.