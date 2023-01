Divisie politie Memphis opgeheven vanwege dodelijke mishandeling arrestant

De politie van Memphis heeft de speciale eenheid ontmanteld waar de vijf agenten werkten die worden vervolgd voor de dood van een zwarte man. De eenheid had als taak om de criminaliteit in bepaalde gebieden van de stad terug te dringen en ligt sinds de dodelijke mishandeling van de 29-jarige Tyre Nichols eerder deze maand onder vuur. De werkzaamheden van de divisie met de naam Scorpion en die ongeveer 50 agenten in dienst heeft worden per direct gestaakt, heeft de politie bekendgemaakt. "Nu de verschrikkelijke daden van een aantal leden Scorpion in een kwaad daglicht hebben gezet, is het noodzakelijk dat wij als het politiekorps van Memphis proactief handelen", staat in een verklaring. Videobeelden Tyre Nichols werd op 7 januari aangehouden. Volgens de politie wegens roekeloos rijden. De politie van Memphis heeft vrijdag videobeelden vrijgegeven van de mishandeling die na de arrestatie volgde. De beelden komen van zowel een bodycam als een stilstaande camera op afstand. Te zien en te horen is hoe Nichols door agenten, die zelf ook zwart zijn, hardhandig uit zijn auto wordt gehaald en daarna wordt geslagen en geschopt. In de video is ook te horen dat Nichols meermaals zegt dat hij niets heeft gedaan. "Ik wil gewoon naar huis", is te horen. Ook roept hij om zijn moeder. Uiteindelijk slepen de agenten Nichols een politieauto in. Een paar dagen later overlijdt hij in een ziekenhuis. Hier zie je een samenvatting van de ruim 20 minuten door de politie vrijgegeven beelden:

Een samenvatting van de arrestatie van Tyre Nichols in Memphis. De politie gaf ruim 20 minuten beeld van de bodycam's van de vijf aangeklaagde agenten vrij. Ook de gemeente Mephis heeft beeld van een bewakingscamera in een woonwijk vrijgegeven. - NOS

De vijf betrokken agenten werden vorige week ontslagen en opgepakt na een eerste onderzoek. De vijf zijn na het betalen van een borgtocht op vrije voeten. Het geweld leidde tot boze reacties in de VS. In verschillende steden gingen mensen de straat op, onder meer in Memphis en New York. De protesten verliepen vreedzaam. President Joe Biden liet weten dat hij "woedend en verdrietig" was na het zien van de beelden.