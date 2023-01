Grieks drama in Alkmaar na doelpuntenfestival: 'Of ik vannacht kan slapen? Onmogelijk'

De reactie van Michael Silberbauer, trainer van FC Utrecht, klonk als een echo van Jansen. Alleen was zijn toon wat lichter. "Vanaf het begin ontplofte de wedstrijd", omschreef de Deen, met een lach. "En toen werd het dus dit... Of ik ooit een wedstrijd gespeeld heb die in 5-5 eindigde? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Nee, echt niet."

Toch knokte zijn ploeg zich terug en belandde vervolgens in een achtbaan: 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4 en ten slotte toch nog 5-5. Jansen: "We krijgen vijf goals tegen en dat is AZ onwaardig. En dat terwijl we de laatste wedstrijden defensief en offensief de zaken prima op orde hadden. Vanavond was daar niet veel van terug te zien."

"De neutrale kijker heeft denk ik genoten", besefte AZ-trainer Pascal Jansen. "Maar van onze kant is het wat minder prettig. De eerste twintig minuten waren schrikbarend van ons. Volgens mij hadden we in de eerste 40 seconden al vier keer onnodig balverlies. En voordat je het in de gaten hebt, sta je 2-0 achter."

AZ-FC Utrecht werd een wedstrijd om nooit te vergeten. Voor de neutrale kijker dan. Voor het eerst sinds RKC-FC Twente in 1991 (6-6) maakten twee ploegen in een wedstrijd beide vijf doelpunten.

Ook zagen we voor het eerst twee hattricks van Griekse makelij in een eredivisieduel. De Griek van FC Utrecht, Tasos Douvikas, zag het na afloop van de zonnige kant. "Deze wedstrijd was een grote rondo", lachte Douvikas, die met tien treffers nu topscorer is in de eredivisie.

"Het was idioot. Of dit mijn beste wedstrijd in het shirt van FC Utrecht was? Ik denk het wel. Drie goals en een assist. En nog een moment waarvan ik dacht dat het een goal was. Ja, ik denk het wel. Het was een geweldige wedstrijd, alleen had ik graag willen winnen."

Pavlidis: 'Nog nooit een hattrick gemaakt'

Tweede op de topscorerslijst is de Griekse spits van AZ, Vangelis Pavlidis. Ook hij maakte een hattrick in dit knotsgekke duel. "'Douvi' en ik spelen samen in het nationale team en ik wens hem het allerbeste. Vandaag was hij fantastisch. Het is alleen jammer dat hij te veel doelpunten maakt tegen ons."

Op de vraag of hij weleens een wedstrijd niet winnend had afgesloten na een hattrick, antwoordde Pavlidis bijna schuchter. "Eh... ik heb nog nooit een hattrick gemaakt."