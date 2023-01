Inter toont veerkracht na wondergoal, Atalanta wint 'Nederlands' onderonsje

Internazionale is opgeklommen naar de tweede plek in de Serie A. Door een enorme misser van oud-Feyenoorder Cyriel Dessers vlak voor tijd ontsnapten de Milanezen op bezoek bij Cremonese aan puntenverlies: 1-2.

Hoogtepunt van de wedstrijd, en misschien wel van de speelronde, was het doelpunt waarmee David Okereke de hekkensluiter op voorsprong zette. Met een geweldige uithaal in de bovenhoek werd keeper André Onana kansloos gelaten (1-0).

Lautaro Martínez herstelde met twee goals de schade, al kwam daar wel wat geluk bij kijken. De gelijkmaker was een rebound na een poeier van Edin Dzeko, de 1-2 maakte de Argentijn via het been van een tegenstander.

Vijf Nederlanders

Omdat Stefan de Vrij op de bank bleef, was Denzel Dumfries de enige Nederlander op het veld. Bij Atalanta Bergamo tegen Sampdoria (2-0) verschenen er liefst vijf aan de aftrap.

Hans Hateboer bereidde de openingstreffer voor namens Atalanta, dat Marten de Roon en Teun Koopmeiners op het middenveld had staan. Bij Sampdoria konden Sam Lammers en Bram Nuytinck de achtste competitienederlaag in de laatste negen duels niet voorkomen.

Napoli blijft vooralsnog onbedreigd koploper in Italië en speelt zondag thuis tegen Roma.