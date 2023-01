AZ maakt samen met Utrecht reclame voor de eredivisie (5-5), maar mist koppositie

Ook remises kunnen soms onvergetelijk zijn. Zoals de 5-5 tussen AZ en FC Utrecht in de negentiende speelronde van de eredivisie. - NOS

Bij zijn aanstelling als opvolger van Henk Fraser beloofde Michael Silberbauer dat hij FC Utrecht met energie en passie zou laten spelen. In zijn vierde eredivisieduel als hoofdtrainer zag de Deen alles wat hij in zijn hoofd had: zijn ploeg overdonderde AZ, gaf de nummer twee van de eredivisie geen seconde adempauze en schakelde als een razende om. Vooral Taylor Booth voelde zich als een vis in het water en dreef zijn directe tegenstander Milos Kerkez regelmatig tot wanhoop. Niet verwonderlijk dat de Amerikaan een rol speelde bij de 1-0 van die andere Utrechtse uitblinker vanavond, Tassos Douvikas, al kwam daar wel wat geluk bij kijken. Douvikas veroverde de bal, waarop Booth zijn voorzet via de glijdende Yuki Sugawara alsnog voor de voeten van Douvikas zag belanden. De Griek prikte de bal koeltjes in de hoek.

Afbeelding ter illustratie - ANP

Ook de 2-0 kwam na een afgedwongen foutje in de opbouw van AZ: Booth liet Tijjani Reijnders zijn hielen zien en zag zijn schot geblokt door AZ-doelman Mathew Ryan. Via Othmane Boussaid en Ryan kreeg Douvikas een schietkans en die liet hij evenmin liggen: 2-0. Op dat moment was er amper een kwartier gespeeld. AZ knokt zich terug Deed AZ dan helemaal niets terug? Zeker wel. In de meeslepende openingsfase kregen de Alkmaarders ook kansen, zij het niet zo groot als die van de bezoekers. Na de 2-0 van Utrecht knokten de Alkmaarders zich in razend tempo terug. Drie minuten na de Utrechtse 2-0 frommelde centrumverdediger Maxim Dekker de aansluitingstreffer al in het doel. En toen Jens Toornstra zich van de bal liet zetten door Vangelis Pavlidis en de Griek via doelman Vasilis Barkas en de binnenkant van de kruising raak schoot, was het alweer 2-2.

Pavlidis - Pro Shots

AZ ging door en drie minuten later had Pavlidis ook voor 3-2 gezorgd. De Griek nam een voorzet van Djordje Mihailovic knap met de borst mee en schoot onberispelijk raak. Nu was Utrecht weer aan zet en het antwoord liet opnieuw niet lang op zich wachten. Na weer een heerlijk hoogstandje van Booth en een even goede voorzet van Sean Klaiber, die met de hak verlengd werd door Douvikas, kon Nick Viergever bij de tweede paal voor 3-3 zorgen.

Storm gaat (heel even) liggen In de laatste vijf minuten voor rust ging de storm pas liggen. En dat had vooral te maken met een vervelende blessure van AZ-verdediger Dekker, die uitgleed en zijn knie daarbij overstrekte. Doelpuntenmaker Dekker meldde zich zo in de ziekenboeg, waarin ook centrumverdedigers Bruno Martins Indi en Sam Beukema al een plekje hebben.

Tassos Douvikas (midden) maakte een hattrick tegen AZ. - Pro Shots

Na rust gingen beide ploegen vrolijk verder waar ze gebleven waren. Nadat Douvikas al gevaarlijk had mogen uithalen en Jens Odgaard rakelings naast had geschoten, dacht Douvikas Utrecht op 4-3 te zetten. Hij kreeg de bal een fractie over de middenlijn van - wie anders - Booth, ging alleen op Ryan af en verschalkte de doelman met een sluw lobje met zijn hak. De vlag bleef omlaag, maar uit de beelden bleek de Griek duidelijk buitenspel te hebben gestaan. Die treffer ging niet door, maar tien minuten later had Douvikas zijn hattrick toch te pakken, na weer een voorzet van Booth.

Taylor Booth van FC Utrecht draaide Milos Kerkez bij vlagen dol. - Pro Shots

De geblondeerde Amerikaan van Utrecht had op dat moment te maken met een nieuwe tegenstander in Mees de Wit, die de dolgedraaide Kerkez na een uur uit zijn lijden had verlost. Uitgerekend De Wit schoot na een knappe actie de 4-4 binnen. En nog was het niet voorbij.