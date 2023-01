Israëliers betogen massaal tegen regering, minuut stilte voor aanslagdoden

Tienduizenden Israëliërs hebben voor de vierde zaterdag achtereen betoogd tegen de nieuwe radicaalrechtse regering-Netanyahu. In Tel Aviv waren volgens de politie 40.000 mensen op de been, maar ook in Haifa, Beersheva en andere steden waren antiregeringsprotesten.

In Tel Aviv hielden de betogers een minuut stilte voor de slachtoffers van de terreuraanslag van gisteren bij een synagoge in Oost-Jeruzalem. Ook werden er kaarsen voor hen aangestoken. Bij de aanslag bij de synagoge schoot een Palestijnse man zeven mensen dood. Vanochtend was er opnieuw een aanslag in dat deel van de stad. Daarbij raakten een vader en zoon gewond. Mogelijk als gevolg van de aanslagen betoogden vanavond veel minder mensen dan bij vorige demonstraties. Een week geleden brachten de protesten nog 100.000 mensen op de been.

Vanavond vergadert het veiligheidskabinet van Netanyahu over de reactie op de aanslagen. Van tevoren zei de premier dat er extra militairen worden ingezet en dat de huizen van terreurverdachten worden vernietigd. Verder praat het kabinet over het verlenen van wapenvergunningen aan Israëlische burgers.

Zorgen over rechtsstaat

Net als in de voorafgaande weken richtten de protesten zich vooral tegen het voornemen van de nieuwe regering om de macht van justitie af te zwakken, ten gunste van de politiek. Zo wil de minister van Justitie dat het parlement toch een wet kan doordrukken, als die door het hooggerechtshof als strijdig met de grondwet is beoordeeld.

De hoogste rechter bemoeit zich in de ogen van de minister te veel met politieke zaken. De demonstranten waarschuwen voor het einde van de rechtsstaat.