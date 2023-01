Man opgepakt die mogelijk aanslag plande op strandgangers Benidorm

De Spaanse politie heeft een man aangehouden die mogelijk van plan was een terroristische aanslag te plegen op strandgangers in Benidorm. Dat melden Spaanse media. De man zou dat hebben willen doen met machinegeweren.

De verdachte is een 28-jarige Spanjaard met een Marokkaanse achtergrond. Hij is aangehouden in Girona en zou op het dark web gezocht hebben naar handleidingen voor het gebruik van wapens en explosieven. Hoe concreet zijn plannen voor de aanslag waren is niet duidelijk.

Islamitische Staat

De Spanjaard zou in berichten op het dark web steun hebben betuigd aan terreurorganisatie Islamitische Staat. "De verdachte zat in een vergevorderd proces van jihadistische radicalisering en is zeer gewelddadig en agressief", stelt de federale politie.

Benidorm is onder Europeanen een populaire vakantiebestemming. Ieder jaar reizen ook veel Nederlanders af naar de strandplaats aan de Costa Blanca in de regio Valencia.

Eerdere aanslag

Drie dagen geleden viel een man in twee kerken en een kapel in het Spaanse Algeciras mensen aan met een kapmes. Daarbij vielen vier gewonden en een dode. Het Openbaar Ministerie houdt ook bij deze aanval rekening met een terroristisch motief.