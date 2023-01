Zaalhockeyers HDM na twaalf jaar landskampioen, 'Larens vijftal' helpt Pinoké aan primeur

HDM is voor de vierde keer in de clubgeschiedenis landskampioen zaalhockey bij de mannen geworden. In de finale voor eigen publiek in Den Haag was HDM met 4-2 te sterk voor recordkampioen Amsterdam. Bij de vrouwen ging de titel voor het eerst naar Pinoké. Zij rekenden in de finale met 2-1 af met HDM, dat als club dus net naast een dubbelslag greep.

Niet Rohof, maar Taberima steelt de show Strafcornerkanon Chris Taberima had de HDM-mannen met twee treffers al naar de zege geleid in de halve finale tegen Pinoké (3-1) en ook in de finale was hij de grote man, ditmaal met drie treffers. Amsterdam, recordhouder met tien zaaltitels, werd in 2020 voor het laatst landskampioen. Dat was nog met routinier Teun Rohof. In 2021 greep Rohof, die ook 24 interlands speelde voor Oranje in het veldhockey, de kans om in de prestigieuze Duitse zaalcompetitie te spelen, voor Harvestehuder.

Dit seizoen keerde Rohof terug in Amsterdam en opnieuw stuwde hij zijn ploeg naar de finale. Daarin nam Amsterdam ook een voorsprong via Bram Huijbregts, maar drie goals van Taberima en een tip-in van Wiegert Schut later wist ook Rohof dat zijn tiende landstitel in de zaal (op zijn palmares staan er vier met Oranje-Zwart en vijf met Amsterdam) er niet zou komen. De laatste keer dat HDM (vorig jaar verliezend finalist) kampioen werd in de zaal was in 2011. Ook in 2006 en 1995 was de club de beste van Nederland.

HDM en Pinoké Europa in De mannen van HDM en de vrouwen van Pinoké vertegenwoordigen als Nederlands kampioen ons land volgend jaar bij de Europa Cup zaalhockey. De mannen van Pinoké, die vorig jaar landskampioen werden, spelen van 17 tot en met 19 februari de Indoor Club Trophy in het Duitse Mannheim. Het Zwitserse Luzerner SC, Slavia Praag uit Tsjechië en Three Rock Rovers uit Ierland zijn daar de tegenstanders in de groep. De landskampioen van 2022 bij de vrouwen, Den Bosch, ziet af van deelname aan de Indoor Club Cup in het Turkse Alanya omdat dit evenement, van 24 tot en met 26 februari, een week voor de herstart van de veldcompetitie wordt gehouden. Voor Den Bosch staat dan de topper tegen SCHC op het programma. De vrouwen van Pinoké komen hierdoor als nieuwe Nederlandse kampioen waarschijnlijk volgend jaar op het tweede Europese niveau uit.

Primeur vrouwen Pinoké Bij de vrouwen zorgde Pinoké voor een primeur. De Amstelveense hockeysters waren in de finale in Den Haag met 2-1 te sterk voor HDM. In het reguliere seizoen hadden beide finalisten slechts een keer verloren, maar het krachtsverschil met de rest van de ploegen bleek minder groot in de halve finales eerder op de dag.

Waar HDM in de slotseconden de zege greep tegen SCHC (3-2) had Pinoké - na een 4-1 voorsprong - zelfs shoot-outs nodig tegen Amsterdam. In de finale zorgden Lieke van Wijk (strafcorner) en Maxime Kerstholt (rebound) voor een comfortabele voorsprong van Pinoké. Vijfvoudig landskampioen HDM kwam na rust nog terug via Lotte Beetsma, maar verder liet Pinoké het niet komen. Zo traden de vrouwen van Pinoké in de voetsporen van de mannen, die vorig jaar landskampioen werden in de zaal. Heel vreemd is dat overigens niet: vijf speelsters van Pinoké (Kerstholt, Van Wijk, Elin van Erk, Lisanne de Lange en Klaartje de Bruijn) werden in 2019 met Laren al Europees kampioen in de zaal.