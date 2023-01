Veerboot naar Noorwegen vaart niet vanwege volle Groningse haven

De veerboot die vanmiddag vanuit de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen zou varen, is gisteravond geannuleerd. Hierdoor gaat ook de terugreis morgen niet door. De reden is dat er geen plek was in de Groningse haven om aan te meren.

Holland Norway Lines, die de route exploiteert, heeft nog geen eigen kade in de Eemshaven. In dat geval geldt de regel: wie het eerst komt, het eerst maalt.

De directeur van Holland Norway Lines (HNL) zegt tegen RTV Noord dat de rederij pas op vrijdag te horen kreeg dat de kade niet beschikbaar zou zijn voor de boot, de MS Romantika, vanwege vertraging bij een ander schip. Dat zou pas zaterdagochtend kunnen aanmeren. Daardoor zou de MS Romantika pas vanavond of vannacht kunnen aanmeren.

Alternatieve overtocht

Passagiers zijn gisteren geïnformeerd over de annulering. Een van hen is Frank Admiraal. Hij kreeg vrijdagavond laat een sms en e-mail. Hij besloot de volgende ochtend toch naar de haven te gaan. Na aandringen werd voor hem een alternatieve overtocht geregeld. Angelique Heller wilde morgen vanuit Noorwegen vertrekken. Ze heeft nu gekozen voor een overtocht naar Denemarken voor morgenochtend en rijdt vanuit daar naar huis. De kosten krijgt ze vergoed.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Holland Norway Lines al in oktober een eigen terminal zou hebben in de Eemshaven. Die deadline is niet gehaald. Dit wordt geweten aan de drukte in de bouwsector en de grootte van het project. De hoop is nu dat de kade in de lente alsnog af is.

De veerboot tussen Groningen en Noorwegen vaart nu bijna een jaar. Eerder deze maand bleek dat de lijn populairder is dan verwacht. Er hebben al meer dan 186.000 passagiers de overtocht gemaakt, dat zijn er 36.000 meer dan verwacht.