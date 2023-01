Barcelona boekt krappe zege op Girona, PSV-opponent Sevilla verlaat degradatiezone

Na een uur spelen vonden de gasten eindelijk een gaatje: na een piekfijne aanval over meerdere schijven had Pedri de bal voor het intikken (0-1).

In de eerste helft gebeurde er weinig noemenswaardigs. Ousmane Dembélé, die na een sprintje naar zijn been greep, viel al snel uit en maakte plaats voor Pedri.

Elders in Spanje lijkt Sevilla precies op tijd in vorm te komen met het oog op de Europese confrontatie met PSV. Na de zwaarbevochten 1-0 zege op Cádiz van vorige week, werd ook hekkensluiter Elche geklopt: 3-0.

Daarna beperkte Barça, met Frenkie de Jong de hele wedstijd in de gelederen, zich tot tegenhouden en hield doelman Marc-André ter Stegen voor de veertiende keer in achttien competitiewedstrijden de nul.

En er was meer goed nieuws voor Sevilla-fans. Twee van de drie treffers werden gemaakt door Youssef En-Nesyri, die er tot dit weekend in geslaagd was veertien wedstrijden op rij in La Liga niet te scoren. Of vijftien, als je vorig seizoen meetelt.

Dat de 25-jarige spits het scoren niet helemaal verleerd was, had hij overigens al wel aangetoond in de Champions League (twee goals), de Spaanse beker (één goal) en op het WK met Marokko (twee goals). Nu was het dus ook eens in de competitie raak.

Sevilla, waar Ajax-flop Lucas Ocampos en Karim Rekik een basisplaats hadden, staat dankzij de twee zeges op rij dertiende. Nog altijd teleurstellend voor een ploeg die vorig seizoen nog om de landstitel streed, maar de acute degradatiezorgen zijn wel verdreven.

Op 16 en 23 februari staan de Europa League-confrontaties met PSV op het programma.