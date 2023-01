Go Ahead blijkt ideale medicijn voor PSV in crisistijd: thuiszege zonder franje

Joey Veerman en Anwar el Ghazi maakten de doelpunten. Er lagen wel degelijk kansen voor Go Ahead om te stunten in het Philips Stadion, maar de ploeg speelde te gezapig om daar aanspraak op te maken.

Een matig spelende middenmoter, zonder echte degradatiezorgen. Dat bleek zaterdag het ideale medicijn voor een in crisis verkerend PSV. Zonder geweldig te spelen boekte de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij een 2-0 zege op Go Ahead Eagles.

PSV begon voortvarend aan het duel en zette Go Ahead meteen vast op eigen helft. Dat leidde tot kansen voor El Ghazi (volley geblokt), Xavi Simons (fraaie uithaal op de lat) en Ibrahim Sangaré (kopbal naast), voordat Veerman in de veertiende minuut de score opende.

In de slotfase maakte Fábio Silva zijn debuut. De Portugese huurling maakte in die korte tijd vooral een gedreven indruk. De PSV-fans zullen tot en met dinsdag tussen hoop en vrees leven. Slaagt hun kwakkelende club er voor het sluiten van de transfermarkt nog in om waardige vervangers aan te trekken voor de vertrokken Cody Gakpo en Noni Madueke?

De Volendamse middenvelder, die in de laatste drie duels van PSV buiten de basis werd gehouden, schoof de bal beheerst binnen uit een lage voorzet van Guus Til.

Go Ahead uit zijn schulp

Die openingstreffer was voor PSV het sein om een tandje terug te schakelen, al kreeg de thuisploeg nog wel een grote kans via Simons. Na een fraaie dribbel stuitte hij op Eagles-doelman Jeffrey de Lange.

Pas in de laatste vijf minuten voor rust durfde Go Ahead wat meer uit zijn schulp te kruipen en bleek PSV best kwetsbaar. Het leverde enkele hachelijke momenten op, maar echt in de buurt van de gelijkmaker kwamen de bezoekers niet.