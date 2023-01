Union Berlin geeft waarschuwing af aan Bayern én Ajax, Doekhi weer beslissend

Ajax is gewaarschuwd. Op het eerste gezicht leek de loting voor de tussenronde van de Europa League niet ongunstig, met 1. FC Union Berlin als tegenstander. Maar als de struikelende en zwoegende Amsterdammers op 23 februari afreizen naar het Stadion An der Alten Försterei, dan treft het misschien wel de koploper in de Bundesliga.

Goed, zover is het nog niet. Maar dankzij een overtuigende 2-0 zege op Hertha BSC in de Berlijnse derby staat het bescheiden Union wel mooi op gelijke hoogte met koploper Bayern München. In ieder geval voor even, want vanavond komt Bayern nog in actie tegen Eintracht Frankfurt.