Flets Bayern weet weer niet te winnen en voelt hete adem Union Berlin in de nek

Ajax is gewaarschuwd. Op het eerste gezicht leek de loting voor de tussenronde van de Europa League niet ongunstig, met 1. FC Union Berlin als tegenstander. Maar als de struikelende en zwoegende Amsterdammers op 23 februari afreizen naar het Stadion An der Alten Försterei, dan treft het misschien wel de koploper in de Bundesliga. Goed, zover is het nog niet. Maar dankzij een overtuigende 2-0 zege op Hertha BSC in de Berlijnse derby hijgt het bescheiden Union wel mooi koploper Bayern München in de nek. Zeker nu er behoorlijk wat zand in de motor van Bayern lijkt te zitten. Thuis tegen Eintracht Frankfurt kwam de regerend landskampioen niet verder dan 1-1 en dat was al de derde remise op rij.

Flets Bayern struikelt weer Van het Nederlandse drietal Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Daley Blind stond alleen De Ligt in de basis bij Bayern. De centrumverdediger kende net als heel Bayern een stroeve start en moest al na acht minuten aan de noodrem trekken tegen voormalig Bayern-speler Sebastian Rode. Het kwam De Ligt op een gele kaart te staan.

Matthijs de Ligt trekt aan de noodrem bij Sebastian Rode. - Pro Shots

De thuisclub mocht het spel maken, maar kwam nauwelijks tot kansen. Toch kwam Bayern na ruim een half uur op voorsprong via Leroy Sané. Rustig uitbouwen van de voorsprong, zoals het publiek in München gewend is, bleek voor Bayern in de huidige vorm knap lastig. En dus verbaasde het niet eens dat Eintracht Frankfurt halverwege de tweede helft uit een spaarzame uitbraak op 1-1 kwam. De Fransman Randal Kolo Muani, die op het WK voor Frankrijk scoorde in de halve finale tegen Marokko en een assist gaf in de finale tegen Argentinië, was zijn landgenoot Dayot Upamecano te slim af. Met een simpele sleepbeweging liep Kolo Muani Upamecano voorbij, waarna hij de bal gedecideerd langs Bayern-doelman Yann Sommer schoot.

Randal Kolo Muani heeft gescoord tegen Bayern München en laat dat mascotte Berni even weten. - Pro Shots

Midweeks tegen 1. FC Köln redde Joshua Kimmich in blessuretijd nog een punt voor Bayern, maar nu zat die winnende treffer er niet in. Sterker, de beste kans was voor Frankfurt: via Mario Götze en Rafael Borré smoorde de bal in de drukte.

Weer hoofdrol Doekhi Door de remise van Bayern is het razendspannend in de top van de Bundesliga. De verrassende nummer twee, 1. Union Berlin, heeft namelijk maar een punt minder dan de Beierse topclub.

Danilho Doekhi maakte de openingstreffer voor Union Berlin tegen stadgenoot Hertha BSC. - EPA

Net als vorige week speelde Danilho Doekhi een hoofdrol in de zege van Union. De centrale verdediger, deze zomer overgekomen van Vitesse, hielp Union in de vorige speelronde met twee rake kopballen langs Hoffenheim.

⏱️ 44. | Danilho "Gib mich die hohe Kirsche, ich mach den Rest" Doekhi köpft uns in Führung.#BSCFCU | 0:1 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 28, 2023

In de derby van Berlijn kopte hij zijn club vlak voor rust naar een 1-0 voorsprong. De vrije trap, waaruit Doekhi zou scoren, ontstond trouwens na een overtreding van oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius. Na rust stelde een andere landgenoot, Sheraldo Becker, ploeggenoot Paul Seguin in staat om de 2-0 te maken voor Union.

Sheraldo Becker wijst in de Berlijnse derby. - EPA

Doelman Mark Flekken herstelde zich met SC Freiburg van de beschamende 6-0 nederlaag tegen Wolfsburg van vorige week, waardoor Freiburg van de tweede naar de vierde plek in de Bundesliga was gekukeld. Midweeks pakte Freiburg al een punt tegen Eintracht Frankfurt en zaterdag won de club van Flekken in het Zwarte Woud met 3-1 van Jeffrey Gouweleeuws FC Augsburg.

De stand in de Bundesliga. - NOS

Wolfsburg ging op zijn beurt dan weer onderuit tegen Werder Bremen. Niclas Füllkrug, de verrassing van 'Die Mannschaft' op het WK in Qatar, maakte beide doelpunten voor Werder.