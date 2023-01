Dressuuramazone Van Liere zegeviert in Amsterdam: 'Hermès was echt on fire!'

Dressuuramazone Dinja van Liere heeft in Amsterdam de achtste WB-wedstrijd van het seizoen gewonnen. Met een score van 87,055 procent hield ze de Duitse vedette Isabell Werth (86,595) net achter zich.

Vorig jaar veroverde Van Liere op de rug van Hermès twee bronzen WK-plakken en ook in de kür op muziek in de Rai toonde de combinatie zijn klasse.

"Hij was echt 'on fire'", glunderde Van Liere na afloop. "Ik had de score van Isabell gezien en dacht: het gaat niet lukken om die te verbeteren. Maar Hermès was fantastisch!"

De 32-jarige Van Liere, vorig jaar goed voor twee bronzen medailles bij de Wereldruiterspelen, zegevierde dit jaar ook al in Mechelen en werd zesde in Stuttgart en vierde in Basel.

Werth (53), zevenvoudig olympisch kampioene en negenvoudig wereldkampioene, won twee keer en werd nu voor de tweede keer tweede.