Vanavond op tv: Vestigingsklimaat Nederland • Taiwan wil vergroenen • Demonstraties op A12

Het vestigingsklimaat in Nederland

Hoe aantrekkelijk is Nederland nog om je bedrijf te vestigen? Steeds minder, zeggen veel bedrijven. Recent is er veel kritiek naar aanleiding van een initiatiefwet die zou gaan zorgen dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor hun hele productieketen. Komende donderdag praat het kabinet met grote bedrijven over hun zorgen. Maar ondertussen is een groep buitenlandse bedrijven juist heel tevreden: ze komen naar Nederland en vestigden hier zelfs hun Europese hoofdkantoor.

Te gast in de studio is huiseconoom Mathijs Bouman.