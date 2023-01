Tsjechië kiest oud-generaal Pavel als nieuwe president

Oud-generaal Petr Pavel wordt de nieuwe president van Tsjechië. Na een nek-aan-nekrace in de eerste ronde, won hij zoals verwacht de tweede ronde ruim met bijna 58 procent van de stemmen. Zijn rivaal was oud-premier Andrej Babis. Hij is met een vermogen van 3,2 miljard euro een van de rijkste mensen van het land.

Pavel heeft voor de NAVO gewerkt en wordt gezien als iemand die niet bang is voor het nemen van moeilijk beslissingen. Babis wordt beschouwd als populist en werd kort voor de verkiezingen nog vrijgesproken van miljoenenfraude.

Stem in maatschappelijk debat

Het presidentschap in Tsjechië is een voornamelijk ceremoniële functie, maar de president heeft wel een belangrijke stem in het maatschappelijke debat. De verkiezingen stonden in het teken van de oorlog in Oekraïne.

De twee kandidaten stonden op dit punt lijnrecht tegenover elkaar. Pavel steunt Oekraïne onvoorwaardelijk, ook militair. Babis noemde zijn rivaal een "oorlogszuchtige man" die het conflict met Rusland verder zou willen laten escaleren. Pavel noemde dat onzin. De oud-generaal is verder voorstander van invoering van de euro en is voorstander van het homohuwelijk.