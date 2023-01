Rechter legt jacht op steenmarters in Friesland per direct stil

De jacht op de steenmarter in meer dan twintig weidevogelgebieden in Friesland is stilgelegd. De rechter heeft tot een onmiddellijk verbod besloten omdat de Marterstichting, Fauna4Life en stichting Animal Rights een rechtszaak hebben aangespannen tegen de provincie Friesland. Die rechtszaak, waarin een jachtverbod wordt geëist, dient donderdag. Maar, zo redeneert de rechter nu, die zaak heeft geen zin meer als alle steenmarters in de tussentijd zijn gevangen en gedood.

De provincie heeft eerder ontheffing verleend aan jagers om tot en met juni van dit jaar maximaal 429 steenmarters te vangen en te doden in 21 'weidevogelkerngebieden'. De marter is weliswaar een beschermde diersoort, maar staat er ook om bekend dat hij eieren rooft uit nesten. In Friesland wordt de marter, waarvan er duizenden zijn, medeverantwoordelijk gehouden voor de achteruitgang van het aantal weidevogels.

Voederbakken voor steenmarters

Het probleem zit 'm niet in het gedrag van de marter, maar in de wijze van boeren, zegt Edo van Uchelen van de Marterstichting bij Omrop Fryslân. Boeren richten steeds vaker kleine stukken van hun land zo in dat weidevogels er terechtkunnen, maar vergeten dat die dan ook aantrekkelijk zijn voor marters. "Die stukken land zijn nu voederbakken voor steenmarters", zegt Van Uchelen.

Hij vindt dat er in plaats van die kleine stukken land één groot leefgebied voor weidevogels moet komen waar kuikens veilig uit het ei kunnen kruipen en opgroeien. Als je dan gebieden afbakent met een sloot, heb je geen last van de marter. "Steenmarters hebben een hekel aan water", zegt Van Uchelen. "Dan hoef je 'm ook niet af te schieten."

Schrikdraad en onderwaterdam

Van Uchelen zegt dat ook onvoldoende is onderzocht of schrikdraad dan wel onderwaterdammen de marters kunnen tegenhouden.

De Bond Friese VogelWachten ziet de discussie met lede ogen aan. "Uit onderzoek over een periode van vijf jaar blijkt dat het doden van steenmarters tot 28 procent meer eieren leidt en dat er dus ook 28 procent meer kans is dat kuikentjes uitgroeien tot volwassen vogels", aldus Henk Minkes van de bond. Het plan om een groot leefgebied voor weidevogels in Friesland in te richten noemt hij op korte termijn niet reëel.

Wat Minkes betreft mag de rechter besluiten om maximaal 429 steenmarters te vangen en te doden.