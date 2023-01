Van Empel oppermachtig in Belgische cross week voor WK veldrijden

Fem van Empel heeft in Hamme laten zien dat ze klaar is voor de WK veldrijden van volgende week in Hoogerheide. De 20-jarige Nederlandse schreef met overmacht de cross om de X2O-trofee in de Belgische plaats op haar naam.

De laatste WB-wedstrijd van de vrouwen is zondag live te zien op NPO 1. De aanvang is 13.40 uur. De rit van de mannen is vanaf 15.10 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

"De knie is nog steeds niet 100 procent, ik probeer 'm iedere dag te verzorgen", zei Van Empel voor de cross in Hamme tegen Sporza. "Ik voel bij iedere beweging een stekende pijn in de knieschijf. Lastig, maar je leert ermee omgaan. Nog twee wedstrijden, dan is het tijd om de knie rust te geven."

Trainingsstage in Spanje

De Nederlandse bleef na haar zege in Benidorm voor een trainingsstage in Spanje en keerde vrijdag terug naar huis. "Ik was nog wel wat vermoeid van die stage. Ik voelde me niet 'super-super'. Maar het was wel genoeg om hier te winnen", aldus Van Empel.

Haar grootste rivale voor de wereldtitel, Puck Pieterse, ontbrak in Hamme. Pieterse rijdt zondag de wereldbekerwedstrijd in de Franse stad Besançon. Van Anrooij komt op het WK uit in de beloftencategorie.

"In principe heb ik dit seizoen al mijn doelen behaald", zei Van Empel, de succesvolste veldrijdster van deze winter. "Er is ontzettend veel op me af gekomen, ik moest er iedere week weer staan. Volgende week is het WK een dag apart. Ik ga er alles aan doen om er dan ook te staan. Ik ga zo relaxed mogelijk naar Hoogerheide."