Dodental door extreme kou in Afghanistan stijgt naar zeker 166

Het dodental in Afghanistan als gevolg van de extreme kou is verder opgelopen. Het ministerie van Rampenbestrijding zegt dat er nu zeker 166 mensen zijn omgekomen. Het cijfer is gebaseerd op 24 van de 34 provincies in het land. Vorige week was het dodental 88.

Sinds ruim twee weken kampt een groot deel van het land met sneeuwstormen en temperaturen tot -33 graden. Het is volgens de autoriteiten een van de strengste winters in tientallen jaren. Daardoor valt ook geregeld de stroom uit.

Mensen kwamen om door overstromingen, branden en lekkende gaskachels die Afghanen gebruiken om huis te verwarmen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo'n honderd huizen zijn beschadigd of verwoest en bijna 80.000 dieren zijn omgekomen. Veel Afghanen leven van de veeteelt.

Sinds de machtsovername van de Taliban in 2021 ligt de economie van het land praktisch op zijn gat. Veel Afghanen kunnen hun huis niet verwarmen en hout en kolen voor de kachels zijn te duur.

Hulp opgeschort

De buitenlandse hulp was al teruggeschroefd nadat de machtsovername van de Taliban en werd vorige maand op een nog lager pitje gezet. Afghaanse vrouwen werd toen grotendeels verboden om aan de slag te gaan voor nationale en internationale ngo's. Veel van deze maatschappelijke organisaties hebben daarna de hulp opgeschort.

De helft van de 40 miljoen Afghanen wordt het hele jaar door geconfronteerd met honger, zei het Wereldvoedselprogramma van de VN deze week. Vier miljoen kinderen jonger dan 5 jaar en moeders zijn ondervoed.