Marathonschaatsers zondagochtend vroeg de Weissensee op voor Open NK

De marathonschaatsers mogen zondag dan eindelijk de Weissensee op. De afgelopen dagen konden diverse wedstrijden op het Oostenrijkse bergmeer niet doorgaan, omdat het ijs vanwege de vele sneeuwval in combinatie met de slechts lichte vorst niet te prepareren was. Zondag kunnen de schaatsers wel de Weissensee op voor het Open Nederlands kampioenschap.

Voorwaarde is wel dat de wedstrijden om 11.00 uur in de ochtend verreden zijn. De mannen beginnen daarom al om 07.30 uur aan een race over 120 kilometer, de vrouwen gaan een minuut later van start en rijden 80 kilometer. De afstanden van beide wedstrijden zijn iets ingekort, om op tijd klaar te zijn.