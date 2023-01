Stewart kon lokroep Brands en PSV niet weerstaan: 'Ben en blijf Brabander'

Earnie Stewart - Getty

Ruim vier jaar verbleef Earnest Lee Stewart Junior tot zijn grote tevredenheid in de Verenigde Staten. Weinig duidde erop dat hij eenzelfde cyclus, tot en met het WK voetbal dat in 2026 grotendeels in eigen land plaatsvindt, voortijdig zou beëindigen. "Een raar moment...", noemde Stewart het moment waarop Marcel Brands, kort na terugkeer uit Qatar, aan de telefoon hing. Of de 53-jarige Stewart er iets voor voelde om het Amerikaanse avontuur in te ruilen voor een dienstverband als 'td' van PSV, luidde de vraag van de algemeen directeur van PSV. Stewart vroeg bedenktijd, telde zijn knopen, wikte, woog en streepte de voors en tegens tegen elkaar af. Het verdict: per 1 maart 2023 treedt hij in Eindhovense dienst. 'Ben en blijf Brabander' Zijn belangrijkste argument om ja te zeggen? "PSV is een prachtig mooie club." En ook niet onbelangrijk: "Ik ambieer al een tijd om bij een Europese topclub aan de slag te gaan." Bovendien: "Ik ben en blijf Brabander."

Stewart in 1996 als speler van Willem II, hier in duel met Ajacied Winston Bogarde - ANP

Een gespreid bedje treft Stewart (geboren in Veghel, getogen in Uden) over vijf weken allerminst aan in Eindhoven. Hij is de eerste om het toe te geven. Het borrelt en gist, nu de resultaten onder trainer Ruud van Nistelrooij tegenvallen en de supporters zich steeds nadrukkelijker beginnen te roeren, zeker na de recente 1-0 nederlaag tegen FC Emmen. "Een moeilijke fase", noemt Stewart het. Aan hem de taak het gestrande schip vlot te trekken. "Ik ga samenwerken met de mensen die bij de club werkzaam zijn om zo iedereen te steunen." Aan ervaring ontbreekt het de opvolger van John de Jong allerminst. Stewart was in de hoedanigheid van technisch directeur eerder werkzaam bij VVV, NAC, AZ en Philadelphia Union alvorens hij in 2018 in dienst kwam bij de Amerikaanse voetbalbond. Als speler diende hij daarvoor achtereenvolgens VVV, Willem II, NAC, DC United en opnieuw VVV. Hij kwam tot een totaal van 427 eredivisieduels en was goed voor 115 doelpunten.

Als international van de Verenigde Staten hoorde hij 101 maal het Star-Spangled Banner voor hem en zijn ploeggenoten spelen. Zeventien keer kwam hij met het shirt van Team USA om de schouders tot scoren. Als leidinggevende van een BVO staat Stewart te boek als zuinige koopman, een man die de tering naar de nering weet te zetten. Vanaf 2010, het jaar waarin AZ het plots moest doen zonder de diepe zakken van de gevallen voorzitter en DSB-bankier Dirk Scheringa, slaagde hij er in vijf jaar tijd in met beperkte financiële middelen een alleszins acceptabele selectie bij elkaar te krijgen. Groot mondiaal netwerk AZ won in die periode de KNVB-beker, bemachtigde vier keer een ticket voor Europees voetbal en schopte het tweemaal tot de kwartfinales van de Europa League. Hij staat te boek als man met een groot mondiaal netwerk die in staat wordt geacht buiten de landsgrenzen op zoek te gaan naar spelers die PSV over het dode punt kunnen trekken.

Earnest Stewart in zijn tijd bij AZ, hier naast Dick Advocaat - ANP