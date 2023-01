Brandweer redt zestig varkens met de hand uit mestput Toldijk

De brandweer heeft vanochtend met veel moeite zestig varkens uit een gierput gehaald bij een boerenbedrijf in Toldijk, in de Achterhoek. De dieren zijn stuk voor stuk met de hand naar boven gedragen. Eén varken heeft de reddingsactie niet overleefd.

"Je moet vanwege de giftige stoffen een zuurstofmasker op en dan moet je ook nog die zware dieren eruit zien te krijgen, dat kost gewoon veel kracht," zei een woordvoerder van de veiligheidsregio tijdens de reddingsoperatie bij Omroep Gelderland.

Geen vee-red-takel

De varkens kwamen vanochtend door nog onbekende oorzaak in de mestput terecht. Meestal zet de brandweer dan een zogenoemde vee-red-takel in, een installatie die boven het gat komt te hangen en waarmee de dieren met een hijsband onder het lijf door uit de put worden getakeld.

Bij het bedrijf in Tolhoek was er geen plaats voor zo'n takel en moesten de brandweerlieden dus de put in. In totaal waren daar veertien brandweermensen een paar uur mee bezig.

Om de overlevingskans van de varkens tijdens de operatie te vergroten, liet de boer de mestput voor een deel leeglopen.