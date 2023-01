150.000 tot 200.000 tellers verwacht bij telling: 'Vogels zijn hot'

De einduitslag staat al vast: de huismus wint. Maar verder is alles spannend aan de twintigste Nationale Tuinvogeltelling die weekeinde plaatsvindt. Hoe gaat het nu met de merel? Hebben zich na een aantal zachte winters nieuwelingen gemeld? Hoe doet de groenling het?

"We denken dat er zo'n 150.000 tot 200.000 tellers mee gaan doen. Ook veel kinderen. Vogels zijn hot", zegt Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming bij RTV Utrecht.

Het idee is simpel achter wat wel het grootste 'burgerwetenschapsproject' van Nederland wordt genoemd. Tel een half uurtje alle vogels die je in je tuin of op je balkon ziet zitten en geef dat via een app door. Het resultaat is direct terug te vinden op de website van de Vogelbescherming.

Vanochtend om 12.00 uur waren er al 375.000 vogels geteld. Zoals verwacht gaat de huismus met 77.000 fier aan kop.

Woody woodpeckers, pino's of calimero's

De Tuinvogeltelling bestaat al twintig jaar, maar werd in 2021 een hype door corona en het vele thuiszitten. Ruim 200.000 mensen telden toen mee. En hoewel de Vogelbescherming nu iets minder tellers verwacht, blijft het jaarlijkse evenement populair. "Het is echt een gezinsactiviteit. Dus iedereen kan meedoen", aldus Scheurkogel.

Voor alle duidelijkheid, de telling is geen gerandomiseerd wetenschappelijk onderzoek. Er zijn ook elk jaar grapjassen die woody woodpeckers, pino's of calimero's aanmelden.

Toch neemt de Vogelbescherming de resultaten serieus. Vragen genoeg: heeft de merel-populatie zich helemaal hersteld van het dodelijke usutuvirus dat in 2016 zowel in Duitsland als in Nederland keihard toesloeg? Hoe gaat het met de mezen, die in 2020 plotseling werden getroffen door een geheimzinnige ziekte? Zet de Turkse tortel (een duif die tot wel vijf legsels per jaar kan voortbrengen) de opmars voort?

Groenling in de struik

Dit jaar is er speciale aandacht voor de groenling, een vink die te herkennen is aan allerlei tinten groen in het verenkleed. De groenling is oorspronkelijk een bewoner van bosranden en halfopen zoomvegetatie, maar houdt zich tegenwoordig vooral op in dichte struiken in de steden. De laatste jaren laat de groenling zich, om onbekende reden, wat minder vaak zien. De Vogelbescherming wil graag weten hoe dat dit weekeinde is.

Zelf begint Scheurkogel (42) van de Vogelbescherming te glunderen als hij begint te vertellen over de zeldzame notenkraker, die een paar jaar geleden opeens opdook in Nederland. "Maar ook van een koolmees kan ik genieten. Hoe meer verschillende vogels je in je tuin ziet hoe leuker", zegt hij.