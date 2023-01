1200 kilometer Australische wildernis doorzocht op radioactief buisje van 8mm

In het westen van Australië hebben de autoriteiten alarm geslagen voor radioactief gevaar. Ze zijn op zoek naar een zilveren buisje met de sterk radioactieve stof cesium-137. Het buisje is onderdeel van een meetinstrument voor de mijnbouw.

De meter werd op 10 januari verpakt voor transport naar Perth. Twee weken later werd tijdens een inspectie ontdekt dat het instrument niet meer compleet was. Vermoedelijk was het afgebroken tijdens het transport en door een gat in de container gevallen.

Over een afstand van 1200 kilometer wordt er gezocht naar het buisje, wat vergelijkbaar is met een rit van Amsterdam naar Toulouse. Een nadeel voor de zoekers: het radioactieve buisje is 8 millimeter bij 6 millimeter groot.

Tien röntgenfoto's per uur

Een Australische gezondheidsorganisatie geeft aan dat er geen grote gezondheidsrisico's voor de bevolking, maar waarschuwt wel om niet dichterbij dan vijf meter bij het verloren buisje te komen.

Blootstelling eraan is vergelijkbaar met tien röntgenfoto's per uur. Dan is er risico op stralingsziekte. Wie het buisje aanraakt kan brandwonden oplopen of ernstiger gewond raken.

Automobilisten die over de 1200 kilometer lange route hebben gereden wordt gevraagd om hun banden te checken op het minuscule buisje.