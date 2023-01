Zeker 200 arrestaties bij klimaatprotest op A12 in Den Haag

De blokkade op de Utrechtsebaan op de A12 in Den Haag is nagenoeg voorbij. Volgens de politie zijn er tot nu toe meer dan tweehonderd activisten gearresteerd, de twee laatste activisten die in een paal zijn geklommen worden nog weggehaald. Rond het middaguur verzamelden zich activisten op de snelweg en rondom een tunnel. De activistische klimaatgroep Extinction Rebellion had opgeroepen om naar Den Haag te komen om te protesteren tegen overheidssubsidie voor fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Het gaat niet alleen om directe subsidies, maar ook om belastingvoordelen en prijsondersteuning. Aan die oproep werd veelvuldig gehoor gegeven. Verslaggevers ter plaatse spraken van vele honderden activisten. Met kartonnen borden, leuzen en spreekkoren vroegen de activisten aandacht voor het "belachelijke overheidsbeleid", zei een van de activisten aan het begin van de blokkade. De activisten konden ongehinderd de tunnelbak aan het eind van de A12 inlopen:

Honderden demonstranten hebben zich bij het einde van de A12 in Den Haag verzameld voor een demonstratie. - NOS

"Ik ben bereid om gearresteerd te worden", zei een demonstrerende rechtenstudent. "Ik weet wat de consequenties zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid. We staan hier niet voor niets, er moet nu wat gebeuren. We blijven zitten tot de politie ons verwijdert." Even later werd de student door drie politieagenten weggehaald. De blokkade van de A12 was een halfuur onderweg toen de politie de demonstranten op de snelweg opriep weg te gaan en verder te demonstreren op het Malieveld. Niet veel later grepen de agenten daadwerkelijk in en werden de eerste mensen weggehaald. Volgens de klimaatgroep worden de activisten naar een gymzaal gebracht.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Met secondelijm en speciale 'lock-ons' - waarmee activisten zich aan elkaar vastketenen - probeerden de demonstranten zo lang mogelijk te blijven zitten op de Utrechtsebaan. Met flesjes cola en flink wat gereedschap greep de politie in. Na ruim vier uur had de politie bijna alle activisten van de A12 afgehaald. Sommige betogers hebben zich aan de weg vastgelijmd of zitten aan elkaar vast:

De politie in Den Haag is begonnen met het oppakken van demonstranten die op de A12 actie voerden voor het klimaat. - NOS

Eerder deze week hield de politie zes klimaatactivisten in hun huis aan omdat ze zouden hebben opgeroepen tot een "gevaarlijke en ontwrichtende blokkade". Na verhoor werden de activisten weer vrijgelaten. Ze kregen wel een gebiedsverbod van drie maanden voor de A12. Een van die demonstranten, Lucas Winnips, heeft geen gehoor gegeven aan het gebiedsverbod en stond alsnog op de Utrechtsebaan. Volgens de klimaatactivist is "de boodschap te belangrijk om niet op te komen dagen". Hij is gearresteerd en afgevoerd in een apart busje.