Politie voert meer dan honderd demonstranten af, nog enkele tientallen op A12

De politie is nog bezig om tientallen klimaatactivisten van de Utrechtsebaan op de A12 in Den Haag te verwijderen en af te voeren in bussen. Meer dan honderd zijn er al afgevoerd, een demonstrant met een gebiedsverbod is gearresteerd.

Rond het middaguur verzamelden zich activisten op de snelweg en rondom een tunnel. De activistische klimaatgroep Extinction Rebellion had opgeroepen om naar Den Haag te komen om te protesteren tegen overheidssubsidie voor fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Het gaat niet alleen om directe subsidies, maar ook om belastingvoordelen en prijsondersteuning.

Aan die oproep is veelvuldig gehoor gegeven. Verslaggevers ter plaatse spreken van duizenden activisten. Met kartonnen borden, leuzen en spreekkoren willen de activisten aandacht vragen voor het "belachelijke overheidsbeleid", zegt een van de activisten.

De activisten konden ongehinderd de tunnelbak aan het eind van de A12 inlopen: