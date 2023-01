Roedel van negen wolven door wildcamera vastgelegd op de Veluwe

Doordat het bijna paartijd is, laten de wolven volgens Lelieveld nu territoriaal gedrag zien. "Daarom zie je de laatste tijd zoveel wolven rondzwerven."

"Het is interessant welke roedel zich waar gaat vestigen", zegt hij. "Het kan zijn dat de roedel die we hier op beeld zien territorium zal moeten inleveren. Het zou zomaar kunnen dat we straks zes à zeven roedels op de Veluwe hebben."

Nu drie roedels

Eerder deze maand meldde Omroep Gelderland dat er nu drie wolvenroedels op de Veluwe zitten, maar dat het er dit jaar mogelijk vijf of zelfs zes worden.

Lelieveld schatte toen dat er zo'n 30 tot 35 wolven in Nederland zijn. De zwervende wolven telt hij niet mee, alleen de wolven die al een territorium hebben en hun jongen.

"Als we hier een zwervende wolf tellen die over de grens gaat naar Vlaanderen, dan kan die wolf dubbel worden geteld. Daarom focussen we vooral op wolventerritoria. Wel zijn de migratieroutes van wolven interessant, hier kunnen beleidsmakers bijvoorbeeld de kans op schade door wolven verminderen door preventieve maatregelen te bevorderen."