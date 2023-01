Haagse politie pakt drie minderjarigen op voor dodelijke steekpartij

De Haagse politie heeft vanochtend drie minderjarigen opgepakt, twee meisjes en een jongen, na een dodelijke steekpartij gisteravond in de wijk Loosduinen. Het slachtoffer van de steekpartij is een 39-jarige Hagenaar.

De politie kreeg rond 21.00 uur gisteravond een melding van de steekpartij, meldt Omroep West. Agenten vonden op straat een zwaargewonde man. Hulpdiensten wisten hem nog te reanimeren, maar kort nadat hij in het ziekenhuis was aangekomen, is hij overleden.

Na onderzoek kwamen de drie minderjarige verdachten in beeld. Zij zijn in een woning in Den Haag opgepakt. In verband met de privacy wil de politie verder niets over de identiteit van de verdachten zeggen. Ook over het motief voor de steekpartij in nog niets bekend.

Op Twitter zegt de politie de zaak verder te onderzoeken: