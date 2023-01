Weer geweld Jeruzalem: 13-jarige schiet twee mensen neer

De situatie in Israël is zeer gespannen sinds donderdag, toen negen Palestijnen omkwamen bij een actie van het Israëlische leger in Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Erna werden vanuit de Gazastrook raketten afgevuurd op Israël en voerde Israël op zijn beurt luchtaanvallen uit op Palestijnse doelen.

De Palestijnse dader is volgens de Israëlische politie neergeschoten. Hij zou 13 jaar oud zijn. Zijn toestand is niet bekend.

Correspondent Nasrah Habiballah over de spanningen:

"Door de gespannen situatie is de aanwezigheid van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever verder opgeschroefd. En in Israël is de politieaanwezigheid ook opgeschaald en aan burgers is gevraagd het te melden als ze mensen met wapens zien. Het is nu van cruciaal belang hoe de nieuwe Israëlische regering verder gaat reageren."