ASML blijft voorlopig gewoon chipmachines aan China leveren

De Nederlandse high-techgigant ASML verwacht niet dat eventuele exportbeperkingen effect zullen hebben op de cijfers van 2023. Voorlopig gaat de handel tussen het bedrijf en China nog gewoon door. "Voordat zoiets van kracht wordt, moet alles nog worden uitgewerkt en in wetgeving worden gegoten. Dit kost tijd", schrijft ASML in een persverklaring.

In een reactie op het nieuws over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Nederland over exportbeperkingen richting China zegt het bedrijf bovendien geen "materieel effect" op de omzet van 2023 te verwachten.

"Op basis van wat er is gezegd door verschillende overheidsfunctionarissen en met in ons achterhoofd de tijd die dit in beslag gaat nemen, verwachten wij geen materieel effect op de verwachtingen die we voor 2023 hebben gepubliceerd", aldus ASML.

Deze week publiceerde AMSL de jaarcijfers waaruit bleek dat de vraag naar machines van het bedrijf zo groot is dat het aan het uitbreiden is. Naar verwachting levert de techgigant dit jaar in ieder geval 50 machines aan China, maar waarschijnlijk meer.

Oudere types

Gisteren was er in Washington overleg tussen Amerikaanse en Nederlandse ambtenaren en Japan, dat ook machines verkoopt aan China. De VS wil dat Nederland vergaande restricties oplegt aan de export van chipmachines aan China, om zo de verdere technologische ontwikkeling van China te stoppen.

De verkoop van hightech chipmachines van ASML uit Veldhoven aan China is al jaren een ingewikkelde kwestie. Er wordt gevreesd dat de geavanceerde chips gebruikt worden in Chinees defensiematerieel. De allernieuwste chipmachines mogen nu niet geëxporteerd worden naar China, oudere types wel.