Wielrenster Adegeest boekt eerste zege in Great Ocean Road Race

Our 2023 Podium 🥇🥈🥉 Winner - Loes Adegeest 🇳🇱 Second - Amanda Spratt 🇦🇺 Third - Nina Buijsman 🇳🇱 Full results: https://t.co/Hc22aem1nt #CadelRoadRace pic.twitter.com/gtHNPI2Ze7

Bij de tweede doorkomst, op negen kilometer van de finish, reed Adegeest iedereen uit het wiel, behalve de ervaren 35-jarige Spratt. De Australische, de winnares in 2016 en goed voor vier WK-medailles, kon in een sprint tussen de twee vrouwen niet verhinderen dat Adegeest haar eerste WorldTour-zege boekte.

LOES ADEGEEST WINS THE @Deakin ELITE WOMEN’S RACE IN A DRAMATIC FINISH! 🏆 #CadelRoadRace pic.twitter.com/rF4cRRDcpk

Met de zege in Australië volgt Adegeest Annemiek van Vleuten op, die in 2017 als laatste Nederlander de race won.

Het is voor Adegeest de tweede ritzege in haar carrière, nadat zij in vorig jaar in de ronde van de Ardèche ook een etappe had gewonnen.