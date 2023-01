Veelbesproken López wint bergetappe in Ronde van San Juan, Ganna tweede

Wielrenner Miguel Ángel López heeft de vijfde etappe in de Ronde van San Juan in Argentinië op zijn naam geschreven. De 28-jarige Colombiaan die tegenwoordig uitkomt voor de kleine Colombiaanse ploeg Medellín EPM kwam na ruim 173 kilometer solo aan op de Alto Colorado. López bleef de Italiaanse tijdritspecialist Filippo Ganna 30 seconden voor. De Colombiaanse kampioen Sergio Higuita kwam als derde over de finish.

López neemt door de zege ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Fernando Gaviria. De Colombiaan heeft 30 seconden voorsprong op Ganna en 44 op Higuita. De Ronde van San Juan duurt nog tot en met zondag.

Controversiële 'dopingdokter'

De Colombiaan werd deze winter ontslagen bij Astana omdat hij nauwe banden zou hebben met een controversiële 'dopingdokter'. Ángel López ondertekende een contract voor een jaar bij de Colombiaanse ploeg Medellín EPM, die uitkomt op continentaal niveau.

De finale werd geopend door wereldkampioen Remco Evenepoel. De Belg van Soudal - Quick Step demarreerde op zo'n 10 kilometer van de streep, maar raakte niet echt ver weg op de bijna 19 kilometer lange klim. De renners van Ineos haalden Evenepoel drie kilometer later weer terug, waarna de Belg de kopgroep ook moest laten gaan.

Evenepoel kwam als zevende over de finish op 1.09 achter López.