Diede de Groot wint met Australian Open tiende grandslam op rij

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft in Melbourne voor de vijfde keer de Australian Open gewonnen. De nummer één van de wereld klopte in de finale aartsrivale Yui Kamiji, de mondiale nummer twee, knap met 0-6, 6-2, 6-2. Het is De Groots zeventiende grandslamtitel.

De eerste set zag het er niet goed uit voor De Groot. Ze verloor de eerste zeven games, maar nadat ze haar eerste game gewonnen had, de 1-1 in de tweede set, walste ze over de Japanse heen. "Ik weet niet hoe ik het kon omdraaien, maar je ziet dat winnen niet vanzelf gaat."