Atleet Foppen verbetert Nederlands record op 5.000 meter in Boston

Atleet Mike Foppen heeft in Boston het Nederlands record op de 5.000 meter aangescherpt. De 26-jarige Gelderlander finishte op een indoorbaan in de Amerikaanse stad in 13.11,60. Daarmee dook Foppen bijna 1,5 seconde onder het record dat hij deelde met Kamiel Maase (13.13,06).

Foppen liep in 2020 in Monaco precies dezelfde tijd die Maase in 2002 had neergezet op de 5.000 meter. In Boston kreeg hij het nationale record alleen in handen. Foppen eindigde in de race op de John Thomas Terrier Classic als zesde.

EK indoor Istanbul

De Nijmegenaar, die zich de afgelopen weken in Potchefstroom in Zuid-Afrika voorbereidde op het seizoen, heeft begin maart de EK indoor in Istanbul op zijn programma staan. Afgelopen zomer eindigde Foppen op de EK in de buitenlucht in München als vijfde op de 5000 meter in 13.27,93.