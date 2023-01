Duitsland kiest voor goedkoop ov: 49 euro per maand vanaf 1 mei

Reizigers in Duitsland kunnen vanaf 1 mei weer gebruikmaken van goedkoper openbaar vervoer. Voor 49 euro per maand kun je dan onbeperkt reizen met bussen, trams, metro's en regionale treinen in heel Duitsland.

Het 49-euro-ticket is een opvolger van het populaire 9-euro-ticket van afgelopen zomer. Dat was bedoeld om het ov een boost te geven en mensen in vakantietijd tegemoet te komen in de kosten voor vervoer.

Vanwege het succes ervan was al eerder afgesproken dat er een permanente opvolger zou komen; nu hebben de landelijke overheid en de deelstaten de startdatum van 1 mei afgesproken.

Reiziger heeft keuze

Het ticket is straks geldig in al het stads- en streekvervoer, maar niet in intercity's en hogesnelheidstreinen. Daarvoor moet ook na 1 mei een regulier kaartje worden gekocht. Wie een lange reis maakt, heeft dus de keuze: langer onderweg zijn en overstappen, of betalen voor een snellere verbinding.

Het 49-euro-ticket is te koop vanaf 3 april.