Cijfers bevestigen ontwikkeling aanvoerder Kökcü: 'Nog dominanter aanwezig'

"Ik kwam helemaal niet fit binnen", aldus Kökcü. "Ik merkte dat ook wel, toen ik van Dick Advocaat naar Arne Slot ging als trainer. Het tempo lag gelijk veel hoger op de trainingen. Het was echt aanpoten. Ik had er wel moeite mee in het begin. Uiteindelijk heb ik de knop omgezet en ben ik in mezelf gaan investeren." Ontwikkeld met en zonder bal Kökcü was onder Advocaat een 'tien'. Een aanvallende middenvelder die het verdedigend nog wel eens liet afweten. De eerste stap naar zijn nieuwe rol, die van meer controlerende middenvelder met een sleutelrol in de opbouw en organisatie, was het aanpakken van zijn fitheid. Anderhalf jaar later geeft Kökcü aan altijd "negentig minuten te kunnen blijven gaan." Ook Slot ziet inmiddels een andere speler: "Ik denk dat Orkun zich op heel veel punten ontwikkeld heeft. Eigenlijk op alle punten van het voetbal. Hij is aan de bal beter geworden. Hij is zonder bal beter geworden. Hij is nog dominanter aanwezig."

Dat blijkt ook uit de cijfers. Statistiekenbureau Opta berekende bijvoorbeeld dat Kökcü ten opzichte van de 'periode Advocaat' een flinke toename heeft in het aantal balcontacten, passes, passes vooruit en balheroveringen. Dat heeft natuurlijk te maken met de dominante speelstijl van Slot en de nieuwe positie van Kökcü, maar kan ook niet los gezien worden van zijn verbeterde fysiek en instelling. Bovenaan lijstjes met Feyenoorders Wanneer wordt gekeken naar de gemiddelden per negentig minuten eredivisievoetbal is het aantal balcontacten bijvoorbeeld gestegen van 73,1 naar 98,5. Het aantal passes steeg van 55,4 naar 77,1 en het aantal passes vooruit van 15,9 naar 25,8. Het aantal balheroveringen in aanvallend gebied verdubbelde.

Dat Kökcü momenteel de dominante factor is binnen zijn ploeg blijkt wel als hij wordt vergeleken met zijn teamgenoten. Hij scoort van alle Feyenoorders in de eredivisie het beste op onder meer goals (gedeeld met Danilo), balcontacten, passes, passes vooruit, schoten, gecreëerde kansen en passes het strafschopgebied in. Na achttien speelrondes was hij ook terug te vinden in de bovenste regionen van de eredivisielijstjes qua balcontacten, schoten op doel, gecreëerde kansen uit open spel en balheroveringen in aanvallend gebied. Dat die schoten ook meer goals opleveren, blijkt wel uit het verschil in aantal goals onder Slot (0,52 per wedstrijd) en Advocaat (0,17).

Imponerende cijfers, maar is er dan geen kanttekening te plaatsen? Tuurlijk wel. Zo leverde de discussie rond het weigeren van de OneLove-band Kökcü zowel medestanders als tegenstanders op. En ook in het veld kan hij volgens Slot nog "mentaal op sommige momenten een klein stapje maken". "Hoe ga je om met teleurstelling als je een bal wel of niet krijgt of als je eigen pass wel of niet aankomt?", aldus Slot. "In dat soort momenten heeft hij zich al enorm verbeterd, maar dat is wel een proces. Dat zit hem in hele kleine dingetjes. Waar ik kan, probeer ik toch nog wel ruimte te vinden om ook bij hem mogelijkheden tot verbetering te zien."

