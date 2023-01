'Maffiabaas Raffaele Imperiale stuurde vrachtwagen met miljoenen naar zoon Taghi'

Van die geldritten is 5 miljoen euro bestemd voor de 22-jarige zoon van Ridouan Taghi, blijkt uit het strafdossier van justitie in Italië. Dat dossier is in handen van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws en FTM.

Imperiale (48) gaf vanuit Dubai leiding aan drugslijn tussen Nederland en Italië, meldt de gezamenlijke onderzoeksredactie van RTL Nieuws en FTM. Vanaf bedrijfsloodsen in Noord-Holland liet de maffiabaas met behulp van versleutelde telefoonberichten in 2020 en 2021 vrachtwagens met ruim 1500 kilo cocaïne naar Italië rijden. Op de terugweg vervoerden de vrachtwagens vervolgens miljoenen euro's aan cash geld naar Nederland.

Maffiabaas Raffaele Imperiale liet in 2021 miljoenen euro's bezorgen aan Ridouan Taghi's oudste zoon. Dat blijkt uit strafdossiers die door RTL Nieuws en Follow The Money (FTM) zijn geanalyseerd. Het geldtransport was onderdeel van een uitgebreid smokkelnetwerk van drugs en contant geld via Nederlandse bedrijventerreinen.

Het Italiaanse dossier moet nog door een rechter worden getoetst. De onderzoekers hebben ook gesproken met bronnen binnen politie en Openbaar Ministerie (OM) in Nederland en experts in Italië.

Het onderzoek van RTL en FTM is gebaseerd op het Italiaanse strafdossier (Ordinanza van 26 april 2022) tegen Imperiale en medeverdachten, en het Nederlandse zaaksdossier 26Mandel. Die laatste is de strafzaak tegen Youssef T., de neef van Ridouan Taghi.

Uit onderschepte berichten tussen de zoon van Taghi en Imperiale blijkt volgens justitie dat uiteindelijk 2,5 miljoen euro bij Taghi's zoon is aangekomen. De miljoenenbetaling bevestigt de opvatting van het Nederlandse OM dat Taghi's zoon de criminele organisatie van zijn vader na diens arrestatie heeft voortgezet, zeggen de onderzoekers.

Ridouan Taghi kent Imperiale uit de periode dat hij nog voortvluchtig was en onderdook in Dubai. Volgens het OM bleven de twee ook na de arrestatie van Taghi geallieerd. Taghi hield daarna contact met Imperiale vanuit de gevangenis, zegt justitie.

Imperiale werd in augustus 2021 zelf ook gearresteerd in Dubai. Eind vorig jaar werd duidelijk dat Imperiale samen ging werken met Italiaanse justitie in de hoop op strafvermindering. De Italiaan werd in 2017 al veroordeeld wegens drugshandel en witwassen. Toen getuigde hij in ruil voor strafvermindering.

Rommelen met wit poeder

Een gevangenisstraf zat hij nooit uit, omdat hij in de Verenigde Arabische Emiraten verbleef. Dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Italië. Na onderhandelingen werd hij vorig jaar toch uitgeleverd aan Italië.

Volgens onderzoeksjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws laat de organisatie van Raffaele Imperiale in Nederland goed zien hoe criminele ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld, in de praktijk werkt.

"Deze Italianen maken misbruik van de legale economie in Nederland", zegt Voskuil. "Zo zijn in de loodsen waarin zij een deklading vervangen door cocaïne, Nederlandse bedrijven gevestigd. Daar moet toch opvallen dat Italianen rommelen met pakketten wit poeder en boodschappentassen vol bankbiljetten."

Reactie Weski

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi en zijn zoon, zegt in een reactie aan RTL Nieuws dat door de politie onderschepte Sky ECC-berichten die in de strafdossiers zijn opgenomen onbruikbaar zijn volgens de Italiaanse Hoge Raad.

"Hoe dan ook is daar zo zonder enige duidelijkheid over herkomst, identificatie en context van dat materiaal niets zinnigs van te zeggen", zegt Weski. Daarnaast zegt ze dat de zoon van Ridouan Taghi nooit in aanraking is geweest met justitie.