Wie moet Schreuder opvolgen? 'Beste trainer voor Ajax zit bij Feyenoord'

Een tussenpaus die de burelen redt, of een trainer die Ajax op de lange termijn zijn gezicht teruggeeft? Het is een groot vraagteken dat boven de Johan Cruijff Arena hangt. Wie moet Alfred Schreuder opvolgen bij Ajax? Er wordt al druk gespeculeerd. Van Peter Bosz (vrij na zijn ontslag bij Olympique Lyonnais) tot Luis Enrique (na een matig WK vertrokken bij Spanje) en van de excentrieke Marcelo Bielsa tot de Deense bondscoach Kasper Hjulmand, wiens naam vorig seizoen al eens was gevallen. Maar waar heeft Ajax op dit moment behoefte aan? Moet John Heitinga, zondag op de bank tegen Excelsior, het seizoen afmaken? Wie zorgt ervoor dat Ajax niet alleen de broodnodige punten pakt, maar ook het matige spel opkrikt? Dat laatste was immers een belangrijke reden voor directeur Edwin van der Sar om Schreuder te ontslaan. We bespreken de opvolging met NOS-analisten Leonne Stentler en Pierre van Hooijdonk en verslaggever Joep Schreuder. Korte of lange termijn? "Dit wordt voor Van der Sar de belangrijkste keuze uit zijn carrière als directeur", begint Schreuder. "Hij kan niet de verkeerde match maken, want dan is hij ook gezien. En hij staat onder tijdsdruk om een cruciale keuze te maken." Van der Sar gaf na de wedstrijd tegen FC Volendam uitleg over waarom hij Schreuder heeft ontslagen:

Algemeen directeur Edwin van der Sar geeft na afloop van de 1-1 thuis tegen FC Volendam toelichting op het ontslag van hoofdtrainer Alfred Schreuder. - NOS

De analisten zijn het over één ding eens: Ajax heeft behoefte aan duidelijkheid. "Dit is het moment waarop je dat kan en moet doen", aldus Van Hooijdonk. Stentler: "Spelers moeten geloven in de visie van de nieuwe trainer. Er moet niet meer te veel gewisseld worden in de opstelling. Dan ontwikkel je geen automatismen." "Ik denk aan twee verschillende opties", vervolgt Stentler. "Ajax is een huis op lucifers. Er is geen rust en een technisch directeur op korte termijn is er niet. Dan heb je een inspirerende visionair nodig, iemand met karakter en een sterke persoonlijkheid." Opbouwtijd "De andere optie is dat je een trainer voor de lange termijn aanstelt die aan het team kan bouwen. De naam van Peter Bosz valt altijd en hij is in principe geen interim-oplossing. Als je dit halfjaar ziet als opbouwtijd, zou het juist goed bij hem passen." Van Hooijdonk maakt zelf onderdeel uit van de raad van commissarissen bij NAC Breda en denkt dat de directie van Ajax zoekt naar een langetermijnoplossing. "Als ik Van der Sar donderdagavond hoorde, is er volgens mij al met iemand gesproken voor de lange termijn. Ik denk ook dat je daarnaar moet kijken en ga ervan uit dat deze persoon dan ook beschikbaar is. Anders ben je met een langer traject bezig. Bosz is een optie, maar het is de vraag of dat bij Ajax ook leeft."

Peter Bosz was in het seizoen 2016/17 al hoofdtrainer van Ajax - ANP

Schreuder: "Kies je voor Bosz als die dat zelf al wil, dan geef je hem ruimte en tijd. Trainers kiezen altijd een instapmoment. De vraag is of dit een juist instapmoment is. Aan de ene kant kan het niet slechter, aan de andere komen er veel wedstrijden kort achter elkaar aan, ook in de Europa League. Dan weten we waar Ajax dan staat." 'Ajax-dna' Zondag tegen Excelsior staat Heitinga voor de groep. Hij moet Ajax weer laten winnen in de eredivisie, iets wat de Amsterdamse ploeg al zeven competitiewedstrijden niet lukte. Het is nog niet duidelijk of Heitinga ook het seizoen afmaakt als hoofdtrainer. "Ik zou het niet doen als ik hem was", zegt Stentler. "Ik zou het zonde vinden voor Heitinga als het hem ook niet lukt, omdat het in de hele organisatie zo rommelig is. Want alles wat er nu is gebeurd, valt niet los van elkaar te zien. Het is een soort vicieuze cirkel waar de club in zit. Moet je je vingers daaraan branden, als 39-jarige trainer die net begint?"

John Heitinga aan het begin van het seizoen met de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder - ANP

Schreuder: "Ik ben van mening dat een club als Ajax, in een zo snel veranderende voetbalwereld, meer behoefte heeft aan iemand van buitenaf. Het hoeft niet altijd een persoon met het zogeheten 'Ajax-dna' te zijn. Iemand met een frisse blik, die investeert, een team smeedt en van jonge voetballers betere voetballers maakt." Aan het woord 'duidelijkheid' van de analisten voegt de NOS-verslaggever 'eigenzinnigheid' toe. En hij denkt steeds weer aan die ene naam: "De beste trainer voor Ajax zit bij Feyenoord. Iemand als Arne Slot zou goed bij Ajax passen, hij is overgekwalificeerd. Maar hij zit bij de concurrent. Punt." Verschillende namen vallen De naam van Bosz valt dus vaak. Beschikbaar ook, na zijn vertrek bij Lyon in oktober vorig jaar, net als Luis Enrique. Maar ook Kasper Hjulmand wordt genoemd. Gevierd als bondscoach van Denemarken, hoewel het afgelopen WK teleurstellend verliep met een laatste plaats in de groepsfase.

Kasper Hjulmand - EPA